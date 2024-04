The Fall Guy punta alla saga: il film con Ryan Gosling vuole essere il nuovo Arma Letale

Il prossimo film di Ryan Gosling, l'action The Fall Guy, potrebbe essere solo il primo capitolo di un nuovo franchise: almeno è questo ciò che spera il regista David Leitch, che ha confermato di voler dare via ad una saga ispirata a quella di Arma Letale.

Parlando a Total Film, Leitch ha dichiarato: "So che voglio intraprendere un viaggio con questi personaggi e stare con loro per più di un film. Voglio raggiungere i numeri di Arma letale. Amo così tanto questo cast e i personaggi che hanno creato...se potessi lavorare con questa troupe e questi attori in questo mondo che io e Kelly [McCormick - moglie di Leitch e partner di produzione, ndr] abbiamo creato, beh, per me sarebbe fantastico. Spero che i fan saranno di questo avviso".

Oltre a a Ryan Gosling ed Emily Blunt nei panni dei protagonisti, The Fall Guy può vantare un cast stellare e pluripremiato che include anche la vincitrice dell'Emmy Hannah Waddingham, Winston Duke (Black Panther: Wakanda Forever) e la candidata all'Oscar Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once). Ryan Gosling interpreta lo stuntman Colt Seavers che, fresco di un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, viene incaricato di rintracciare la star del film in cui sta lavorando (interpretato da Aaron Taylor-Johnson), diretto dalla sua ex moglie (Emily Blunt) di cui è ancora innamorato.

The Fall Guy è ispirato all'omonima serie tv degli anni '80: Lee Majors, che ha recitato nello show televisivo originale, apparirà nel film, in uscita dal prossimo 1 maggio.

