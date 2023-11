The Fall Guy, dopo Margot Robbie Ryan Gosling fa coppia con Emily Blunt nelle prime foto!

Era l'aprile 2023 quando Universal rivelò i primi dettagli su The Fall Guy, e oggi, a sette mesi di distanza, a fornirci nuovi dettagli sul film con Ryan Gosling sono le immagini inedite pubblicate da Vanity Fair.

Le immagini mostrano il protagonista in una scene d'azione, mentre fissa l'orizzonte con degli occhiali da sole e in compagnia di Jody (interpretata da Emily Blunt). Il post, condiviso su Twitter/X dall'account di DiscussingFilm, è disponibile in calce alla notizia.

The Fall Guy è un film action/thriller diretto da David Leitch (ricordato anche per John Wick, Deapool 2, Fast & Furious - Hobbs & Shaw e Bullet Train). La storia è incentrata su uno stuntman in pensione dopo una performance che ha rischiato di ucciderlo; almeno finché la sua ex-ragazza, una regista di Hollywood, non lo contatta per ricercare una star di cui si sono perse misteriosamente le tracce; così, il personaggio decide di abbandonare il lavoro da cameriere per ritornare (almeno parzialmente) sui propri passi.

"Le conseguenze sono reali, al mille per cento" ha dichiarato Leitch. "Ovviamente nel cinema moderno utilizziamo la CGI, ma quando scriviamo una lettera d'amore agli stuntman e alla troupe dei colletti blu... abbiamo esplorato le cadute 'vecchia scuola' negli airbag, saltando e rotolando con le auto".

Così aggiunge la produttrice Kelly McCormick: "Stavamo realizzando i sogni degli stuntman, sono entrati nel mondo del lavoro per fare cose di questo tipo. Avevano degli obiettivi ben precisi e volevano realizzare grandi imprese davanti alla telecamera".

Trovy Brown, una delle controfigure di Gosling, ha svolto un tuffo da oltre 45 metri (e sua esplicita richiesta), mentre Ben Jenkins, specializzato in parkour, è stato investito dalle auto e ha saltato svariate recinzioni.

Il prestigioso cast comprende anche attori del calibro di Winston Duke, Aaron Taylor-Johnson e Stephanie Hsu; inoltre, sappiamo che Hannah Waddingham di Ted Lasso reciterà in The Fall Guy. Le riprese sono iniziate nell'ottobre 2022 a Sydney, in Australia, per poi concludersi nel marzo dell'anno successivo. Sappiamo inoltre che alcune scene si svolgeranno nel celebre Sydney Harbour Bridge.

La pubblicazione del film è prevista per il 1° marzo 2024.