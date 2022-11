The Fall Guy, Hannah Waddingham di Ted Lasso entra nel cast del film con Ryan Gosling

La star di Ted Lasso Hannah Waddingham è entrata ufficialmente nel cast del prossimo film targato Universal, The Fall Guy, come riporta Deadline. L'attrice reciterà al fianco della star di La La Land Ryan Gosling, aggiungendosi ad un cast già parecchio nutrito. La produzione è attualmente in corso in Australia.

Ispirato all'omonima serie tv degli anni '80 creata da Glen A. Larson, The Fall Guy è diretto da David Leitch e scritto da Drew Pearce con Kelly McCormick alla produzione insieme al regista. Anche Aaron Taylor-Johnson è nel cast di The Fall Guy con Emily Blunt.



Vincitrice di un premio Emmy a fronte di due nomination, Hannah Waddingham è conosciuta soprattutto per il ruolo di Rebecca Walton nella serie tv Apple, Ted Lasso, ma al suo attivo ha una lunga carriera sul piccolo schermo in show quali Game of Thrones e Sex Education.

Di recente ha partecipato anche al sequel di Hocus Pocus, interpretando la Strega Madre che avvia le tre giovani sorelle Sanderson alla stregoneria.



Al momento non ci sono informazioni sul ruolo che interpreterà Waddingham nel film, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sul film, che aggiungerà un ulteriore tassello alla prolifica carriera di Ryan Gosling, attualmente impegnato sul set di Barbie di Greta Gerwig, nel quale interpreta Ken, al fianco di Margot Robbie.



Nel 2022 l'attore è tornato al cinema a quattro di distanza dal suo ultimo film: su Everyeye trovate la recensione di The Gray Man.