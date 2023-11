The Fall Guy, Hannah Waddingham avvisa i fan: 'Sarò irriconoscibile!'

Hannah Waddingham, nel corso degli anni grazie a Ted Lasso si è costruita una fama non indifferente. L'attrice, che sarà protagonista anche di uno speciale di Natale per AppleTv+, ha svelato qualcosa in più sul suo prossimo ruolo al cinema che sarà in The Fall Guy con Ryan Gosling.

Dopo l'uscita del trailer della prossima pellicola di David Leitch, l'attesa per il film è salita in maniera tangibile tanto che, durante la presentazione dello speciale dell'attrice, le domande sul film sono state tante e molto dettagliate. Nonostante la Waddingham abbia detto veramente poco sulla storia, ha comunque mostrato tutto il suo entusiasmo per il progetto e, soprattutto, per la possibilità che avuto nell'affiancare sul set attori del calibro di Ryan Gosling ed Emily Blunt.

La gioia dell'attrice è palpabile grazie ad una delle annate più fortunate della sua carriera, partita dal teatro e arrivata poi al cinema e in tv. Parlando di The Fall Guy la Waddingham ha rivelato che è "Un milione di miglia in più rispetto al trailer, e questo è tutto dire, non è vero? E non vedo l'ora che la gente mi veda assolutamente irriconoscibile. Sarà un momento 'Aspetta, cosa?!'. E potrei essermi innamorato un po’ sia di Emily che di Ryan. Sono epici". Insomma, l'attesa è alta e le parole di Hannah Waddingham sicuramente non diminuiscono l'attesa dei fan.

In The Fall Guy Ryan Gosling farà coppia fissa con Emily Blunt, dopo il successo riscosso in Barbie con il suo Ken. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!