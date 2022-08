The Fall Guy, Emily Blunt si unisce al cast del film con Ryan Gosling

Ryan Gosling ha una nuova co-star: Emily Blunt sarà tra i protagonisti di The Fall Guy, il nuovo film d'azione diretto da David Leitch e prodotto da Universal Pictures.

Vi ricordate la serie tv di ABC degli anni '80 The Fall Guy (in italiano tradotto con il titolo Professione Pericolo)?

Qualche tempo fa ne è stato annunciato un remake cinematografico con protagonista Ryan Gosling, anche produttore della pellicola, e con David Leitch (Bullet Train, Deadpool 2) come regista, e oggi veniamo a conoscenza di un nuovo membro del cast.

A unirsi a Gosling nella pellicola sarà l'attrice de Il Diavolo Veste Prada e Il Ritorno di Mary Poppins Emily Blunt, che ha già avuto non poche avventure nel cinema d'azione (pensiamo a Edge of Tomorrow - Senza domani o Looper), e che adesso tornerà a farlo al fianco della star di Drive e The Gray Man.

The Fall Guy sarà scritto da Drew Pearce, co-autore della sceneggiatura di Hobbs & Shaw con Leitch, che qui fungerà anche da produttore esecutivo assieme allo stesso regista, Ryan Gosling, Kelly McCormick ,Guymon Casady, Geoff Shaevitz e il creatore della serie originale Glen A. Larson.

Al momento non abbiamo informazioni sulla trama, ma le riprese del film dovrebbero iniziare questo autunno in Australia, mentre l'uscita nelle sale è prevista per il 1 marzo 2024.