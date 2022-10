The Fall Guy: nel cast Stephanie Hsu di Everything Everywhere All At Once

Continua ad allargarsi il cast di The Fall Guy. Dopo l'annuncio di Emily Blunt al fianco di Ryan Gosling di questa estate, ora è il turno di Stephanie Hsu, star del film Everything Everywhere All at Once

Ispirato all'iconica serie action degli anni '80 in onda sulla ABC, The Fall Guy seguirà le vicende di uno stunt-man di Hollywood, che la notte arrotonda facendo il cacciatore di taglie. Il film dovrebbe uscire nelle sale non prima del 2024 e nel progetto, oltre ai già citati Ryan Gosling ed Emily Blunt, avremo anche Aaron Taylor Johnson. La pellicola sarà diretta da David Leitch, che con Taylor Johnson ha già collaborato in Bullet Train, uscito questa estate.

La lista del cast è stata recentemente aggiornata e il nome che andrà ad affiancare i già citati è quello dell'attrice statunitense Stephanie Hsu. Attrice che abbiamo già imparato a conoscere in Everything Everywhere All at Once film che, in poco tempo, ha raccolto commenti ed opinioni positive di critica e di pubblico.

In attesa di ulteriori informazioni, un altro attesissimo progetto ha visto impegnato Gosling in questi mesi. In estate sono terminate le riprese di Barbie, pellicola diretta da Greta Gerwig e prevista per l'anno prossimo!