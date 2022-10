The Fall Guy: Aaron Taylor-Johnson con Ryan Gosling nel nuovo film di David Leitch!

Aaron Taylor Johnson è ufficialmente entrato a far parte del cast di The Fall Guy, nuovo film di David Leitch con protagonisti Ryan Gosling e Emily Blunt. La pellicola, prodotta da Universal, arriverà nelle sale nel 2024 e si porrà sulla linea action-thriller delle precedenti pellicole di Leitch.

The Fall Guy sarà un adattamento dell'omonima serie degli anni 80. A produrre la pellicola sarà lo stesso regista insieme a Ryan Gosling che dopo il suo lavoro fatto in The Gray Man, pare voglia dedicarsi maggiormente al mondo dei film action. Nonostante negli anni abbia lavorato moltissimo nel cinema d'autore pare sia arrivato al punto di voler cambiare un pò rotta.

Non è la prima volta che Leitch lavora con Aaron Taylor Johnson. I due infatti hanno collaborato in Bullet Train pellicola action con protagonista Brad Pitt. Nonostante le grandi aspettative Bullet Train ha avuto risultati mediocri riuscendo però a rientrare perfettamente nel budget. Questo sicuramente non limita Leitch nel voler realizzare una nuova pellicola d'azione che, secondo previsioni, dovrebbe arrivare al cinema nel 2024.

Parlano del suo ultimo film uscito, Leitch ha commentato il cameo di Ryan Reynolds nel film. Pare, infatti, che l'attore di Deadpool abbia voluto ripagare Pitt con la sua stessa moneta concedendo solo una comparsata di pochissimi secondi. Cosa ne pensate? Raccontatelo nei commenti!