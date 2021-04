The Falcon and the Winter Soldier, ecco il testo integrale del tributo a Isaiah Bradley

La storia di Isaiah Bradley è stata sicuramente uno degli elementi più toccanti di The Falcon and the Winter Soldier: le vicende dell'unico supersoldato nero ancora in vita hanno svolto un ruolo importantissimo nelle scelte compiuto dal nostro Sam Wilson, che nel finale di The Falcon and the Winter Soldier ha dunque deciso di ricambiare.

Durante l'ultimo episodio di The Falcon and the Winter Soldier abbiamo infatti visto il nuovo Captain America riuscire a far sì che al nostro Isaiah venisse dedicata un'intera sala del museo che abbiamo più volte visitato nel corso dello show: le riprese, però, non ci hanno dato modo di capire quali fossero le parole incise sul monumento in ricordo di Bradley.

A rimediare, fortunatamente, arrivano le foto postate immediatamente sui social: "Isaiah Bradley è un eroe americano il cui nome è rimasto nascosto per troppo tempo. Isaiah fu uno dei tanti soldati afroamericani arruolati contro la loro volontà per fare da cavie umane nell'ambito della sperimentazione sul Siero del Super Soldato. In molti non sopravvissero. I pochi sopravvissuti furono inviati in missione segreta durante la Guerra di Corea. Durante il conflitto, più forte di ogni ostacolo, Isaiah Bradley salvò la vita a 25 prigionieri suoi commilitoni" recita l'incisione.

"Nonostante ciò, impauriti dalla possibile nascita di altri supersoldati neri, alcuni individui vicini al governo tentarono di cancellare Isaiah dalla storia. Alla sua famiglia fu consegnato un finto certificato di morte. Per decenni, le prove del suo coraggio sono state insabbiate" conclude poi il testo. Con ciò possiamo dunque porre la parole fine sulle vicende della famiglia Bradley? Non così in fretta: pare, infatti, che potrebbe esserci posto per il nipote di Isaiah nel futuro del Marvel Cinematic Universe.