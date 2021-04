The Falcon and The Winter Soldier, chi è il Power Broker? Le teorie sul personaggio

The Falcon and The Winter Soldier è giunto al suo terzo episodio, disponibile da ieri su Disney+, e con esso sono spuntati nuovi quesiti, in particolare sull'identità di un personaggio... Vediamo quali sono le teorie del web al riguardo.

Nel nuovo episodio di The Falcon and The Winter Soldier 1x03 Power Broker, come anticipato già dal titolo veniamo a conoscenza di un nuovo villain del MCU, colui che ha finanziato gli esperimenti per riprodurre il siero del supersoldato, e che sta mettendo i bastoni tra le ruote ai nostri eroi.

Arrivati infatti a Madripoor, l'isola senza legge dove speravano di trovare qualche informazione sulla nuova minaccia che sta mettendo in pericolo la terra, le strade di Sam, Bucky e Zemo si incrociano con quelle del misterioso Power Broker, del quale però non vediamo mai il volto, né scopriamo l'identità.

Non ci è voluto dunque molto affinché sul web iniziassero a spuntare teorie al riguardo, che sembrano generalmente puntare in due direzioni: la prima prevederebbe l'entrata in scena di un nuovo volto, un membro del cast che non abbiamo ancora incontrato, un uomo d'affari che potrebbe seguire la scia dei fumetti e rivelarsi la persona che ha fornito il siero a John Walker e Battlestar; la seconda, forse anche più gettonata a giudicare dalle congetture dei fan dopo l'episodio, è che possa trattarsi di... Sharon Carter.

Il comportamento dell'ex-agente dello S.H.I.E.L.D. ha insospettito parecchi, specialmente dopo l'ultima battuta da lei rivolta ad alcuni dei suoi soci dopo l'incontro con Sam e Bucky (e Zemo): "Abbiamo un problema". Dopotutto, il genere dell'individuo non è stato specificato, e sarebbe sicuramente un colpo di scena maggiore se fosse qualcuno che già conosciamo (e di certo non la prima volta in cui il MCU si prende più libertà nell'adattare un personaggio dei fumetti).

Voi che ne pensate? Chi sarà davvero il Power Broker? Fateci sapere nei commenti.