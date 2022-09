The Fabelsman: tutta la magia del cinema nel trailer ufficiale del nuovo film di Spielberg

Dopo la prima immagine di The Fabelsman, nel giorno della prima mondiale al Toronto Film Festival la Universal Pictures ha svelato il trailer ufficiale del nuovo film diretto da Steven Spielberg.

Il filmato, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, segue il giovane protagonista Sammy (un alter-ego di Spielberg) attraverso la sua infanzia, catturando i momenti della sua vita che lo hanno fatto innamorare della magia del cinema: diventa presto chiaro che sua madre (Michelle Williams) è la forza trainante dell'amore di Sammy per il grande schermo, con lo spirito artistico della donna che viene bilanciato da quello più concreto e pratico del marito, il padre di Sammy (Paul Dano). E chi conosce un minimo il cinema di Steven Spielberg, di certo sa quanto le figure genitoriali (o l'assenza d figure genitoriali) siano state molto spesso centrali nei suoi film.

The Fabelmans è co-scritto da Spielberg insieme al drammaturgo vincitore del Premio Pulitzer Tony Kushner, già collaboratore del regista in passato e nominato all'Oscar per le sceneggiature di Lincoln e Munich. Nel cast Gabriel LaBelle nei panni dell'aspirante regista sedicenne Sammy Fabelman, Seth Rogen nei panni di Bennie Loewy, il migliore amico del padre di Sammy e "zio" onorario, e poi ancora Judd Hirsch, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett e anche il regista di culto David Lynch, assunto per un ruolo sconosciuto. Le musiche sono firmate dal cinque volte premio Oscar John Williams, che ha lavorato con Spielberg ad alcuni dei suoi titoli più famosi.

Il film avrà una data d'uscita anticipata negli Stati Uniti, quando aprirà l'11 novembre, per poi iniziare ad essere distribuito a livello globale dal 23 novembre. Per l'Italia non è ancora stata comunicata una data precisa, quindi rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.