The Fabelmans: volete sapere chi interpreta David Lynch? Spielberg lo svela a Scorsese!

Il nuovo attesissimo The Fabelmans di Steven Spielberg si è appena guadagnato diverse nomination ai Golden Globes 2023, e in vista del debutto nelle sale cinematografiche italiane vogliamo rispondere ad uno dei grandi misteri del film: chi interpreta David Lynch?

Come saprete, infatti, l autore di Strade Perdute, Twin Peaks e Mulholland Drive è stato annunciato nel cast del nuovo film spielberghiano diverso tempo, ma per molti mesi il suo ruolo è stato tenuto segreto dalla produzione: ora però il segreto è stato svelato, dopo le numerose proiezioni del film nei vari festival in giro per il mondo e l'uscita nelle sale cinematografiche nord-americane. Se siete curiosi, possiamo confermarvi che in The Fabelmans David Lynch interpreta John Ford, il leggendario regista cinque volte premio Oscar, l'unico regista della storia in grado di vincere ben 4 statuette per la miglior regia (per i film Il traditore, Furore, Com'era verde la mia valle e Un uomo tranquillo).

Spielberg ha raccontato l'emozione di dirigere uno dei suoi più illustri colleghi nei panni di quello che è forse il suo regista preferito durante una recente Masterclass tenuta insieme a Martin Scorsese (quattro nomi a caso, insomma): "Lynch mi disse: 'Ho deciso che lo farò, ma ad una sola condizione'" ha raccontato Spielberg. "'Dimmi pure', gli dissi, 'tutto quello che vuoi'. Mi rispose: 'Voglio avere il mio costume prima delle riprese così da indossarlo per almeno due settimane. lo indosserò tutti i giorni, ogni giorno. Mandamelo'. E quando è arrivato sul set il vestito era logoro...ma John Ford aveva proprio quell'aspetto trasandato!"

The Fabelmans uscirà in Italia dal 22 dicembre prossimo. Per altri contenuti guardate il trailer di The Fabelmans.