The Fabelmans: Universal e Amelin annunciano la data d'uscita del nuovo film di Spielberg!

Universal Pictrues e Amblin Entertainment hanno annunciato la data d'uscita di The Fabelmans, nuovo film diretto da Steven Spielberg che promette fin da ora di essere uno dei principali concorrenti per la prossima stagione dei premi.

Il titolo uscirà per una run esclusiva a Los Angeles e New York venerdì 11 novembre, data dopo la quale sarà distribuito su scala nazionale a partire dal 23 novembre. Nello stesso periodo, il calendario delle uscite cinematografiche include al momento l'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever, prossimo titolo Marvel Studios distribuito dalla Disney in arrivo proprio dall'11 novembre, mentre dal 23 novembre usciranno il nuovo film d'animazione Disney Strange World con Jake Gyllenhaal e Bones and All di Luca Guadagnino, distribuito da United Artists.

Ricordiamo che attualmente non ci sono ancora molte informazioni sulla trama di The Fabelmans, anche se è stato riferito che il film sarà liberamente ispirato alla vera infanzia di Spielberg, che insieme a Tony Kushner ha co-scritto la sceneggiatura utilizzando un approccio semi-autobiografico. Il regista tre volte premio Oscar è anche co-produttore insieme a Kushner e Kristie Macosko Krieger. Nel cast Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano e Gabriel LaBelle, oltre al sorprendente coinvolgimento di David Lynch in un ruolo misterioso.

Spielberg viene dal successo di West Side Story, acclamato dalla critica e nominato a 7 premi Oscar. Il film è stato elencato tra i dieci migliori del 2021 per la National Board of Review e ha vinto la statuetta per la migliore attrice non protagonista, Ariana DeBose. Ricordiamo anche che il prossimo film di Spielberg sarà Bullitt, un sequel diretto del cult con Steve McQueen.