The Fabelmans, svelata la data di uscita del film biografico di Steven Spielberg

Universal ha fissato la data di uscita del film diretto da Steven Spielberg vagamente basato sulla sua infanzia intitolato The Fabelmans. Nel cast figurano Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano e Gabriel LaBelle, e Spielberg ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Tony Kushner.

Mentre il musical West Side Story si appresta ad uscire nei cinema di tutto il mondo, The Fabelmans di Universal Pictures e Amblin dovrebbe uscire il 23 novembre 2022 ovvero un giorno prima del Ringraziamento. Anche se il calendario delle uscite potrebbe cambiare prima di allora, l’uscita di The Fabelmans è attualmente prevista per lo stesso giorno di un progetto di animazione senza titolo della Disney e due settimane dopo Black Panther: Wakanda Forever della Marvel (11 novembre).

Il film semi-autobiografico sarà ambientato in Arizona, dove Spielberg trascorse i suoi anni di formazione, ulteriori dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, ma si dice che la pellicola drammatizzi le esperienze di sviluppo di un amante del cinema che alla fine è diventato il regista di maggior successo dei tempi moderni. Williams e Dano dovrebbero interpretare ruoli ispirati alla madre e al padre di Spielberg, mentre la parte di Rogen è influenzata dallo zio preferito del regista. Al centro del film c'è LaBelle, nei panni dell'aspirante regista di nome Sammy, con Julia Butters che interpreta sua sorella, Anne.



Non perdetevi la nostra recensione di West Side Story e restate sintonizzati per ulteriori dettagli su The Fabelmans, il regista starebbe sviluppando anche alcuni film western quindi c'è sempre da aspettarsi qualcosa di nuovo da Spielberg.