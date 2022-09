The Fabelmans, Steven Spielberg vince a Toronto: favorito Miglior Film agli Oscar!

Nonostante sia meno chiacchierato di altri festival d'oltreoceano, il Toronto Film Festival è un trampolino di lancio cruciale per i film che vogliano ambire ai principali Oscar. Un grande vantaggio lo ottiene Steven Spielberg con il suo The Fabelmans, premiato con il People's Choice Award. Ecco le parole commosse del regista.

Istituito nel 1978 e assegnato sulla base dei voti provenienti dal pubblico che frequenta il Toronto International Film Festival, il People's Choice Award al TIFF è stato spesso considerato importante presagio per le candidature e addirittura per la vittoria a Miglior Film presso i successivi Academy Awards. Nel Corso degli anni, questa corrispondenza si è verificata per pellicole come Nomadland, Green Book, 12 anni schiavo, Il discorso del Re, American Beauty e molti altri. E nel caso del film testamentario e autobiografico di Steven Spielberg, di cui abbamo visto il bellissimo trailer di The Fabelmans, le probabilità vanno a suo favore.

L’anno scorso, il suo West Side Story era tra i favoriti al premio nonostante una shortlist mai così poco short, per quanto riguarda i Miglior Film. Prima di essere scavalcato, completamente a sorpresa e non con la migliore delle scelte, da CODA. Visibilmente emozionato e conscio di questa prospettiva, Spielberg ha accettato il premio dal palco del TIFF con un lungo discorso di ringraziamento: "Come ho detto sul palco l'altra sera, soprattutto sono felice di aver portato questo film a Toronto! Questo è il film più personale che abbia mai realizzato e la calorosa accoglienza di tutti a Toronto ha reso il mio primo film al TIFF così intimo e personale per me e tutta la famiglia Fabelman”.

Continua il regista con i ringraziamenti: “Grazie a Cameron Bailey e all'incredibile staff del TIFF, grazie a Universal Pictures e un ringraziamento molto speciale a tutti i fan del cinema qui a Toronto che hanno reso lo scorso fine settimana uno di quelli che non dimenticherò mai". In contemporanea, ha ottenuto ottimi punteggi anche Glass Onion: A Knives Out Mystery di Rian Johnson, che di recente l’ha definito un sequel più difficile di Star Wars. Il premio del documentario è andato a Black Ice e il vincitore di Midnight Madness è stato Weird: The Al Yankovic Story.