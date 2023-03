The Fabelmans, Steven Spielberg è scoppiato a piangere: ecco il motivo

Il regista premio Oscar Steven Spielberg ha partecipato al talk show di Stephen Colbert, The Late Show with Stephen Colbert, e ha parlato lungamente del suo ultimo film semi-autobiografico, The Fabelmans, uno dei titoli di punta nella stagione dei premi a Hollywood. Spielberg ha confessato di essersi emozionato.

"Mark Bridges [il costumista] è venuto da me e ha detto 'Ho qui Paul e Michelle con i capelli, il trucco e il costume'. Mi sono girato e c'erano mio padre e mia madre e sono scoppiato a piangere. Proprio così, non ci ho nemmeno pensato, è successo".



Spielberg ha spiegato di aver già visto prima le due star, Paul Dano e Michelle Williams - candidata all'Oscar e festeggiata dal cast di Dawson's Creek - separatamente in costume ma non le aveva ancora viste insieme, una accanto all'altra.

"Michelle è corsa da me, mi ha abbracciato. Paul è venuto dietro di me, è molto alto, mi ha abbracciato per le spalle e mi ha semplicemente stretto".



Il regista ha spiegato che in precedenza aveva detto ad entrambi di non preoccuparsi per le reazioni che avrebbe avuto, perché aveva avuto modo di sfogarsi durante la scrittura della sceneggiatura:"Ho riservato tutte le mie lacrime per la scrittura con Tony Kushner".



Nel cast del film che racconta la crescita di un giovane cineasta, Sammy Fabelman, ispirato al giovane Spielberg, anche Seth Rogen, Judd Hirsch e Gabriel LaBelle.

