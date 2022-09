The Fabelmans, Steven Spielberg a nudo: 'Ho raccontato il divorzio dei miei genitori'

Dopo aver ammirato lo strabordante primo trailer di The Fabelmans e in attesa dell'uscita del film in Italia il 15 dicembre con 01 Distribution, sentiamo che cosa ha avuto da dire Steven Spielberg sulla sua nuova opera in occasione dell'anteprima al Toronto Film Festival.

Il regista, apparso insieme al suo co-sceneggiatore premio Pulitzer Tony Kushner, col quale aveva già lavorato per le sceneggiature nominate all'Oscar di Munich e Lincoln, ha raccontato il suo film auto-biopic, che mette in scena in forma più o meno romanzata la sua adolescenza nell'Arizona e nella California degli anni '60. Alla domanda relativa a quali e quanti elementi della sua vita l'autore abbia inserito in The Fabelmans rispetto ai suoi precedenti lavori, Spielberg ha rivelato:

"Nel corso della mia carriera bene o male ho sempre avuto modo di inserire diverse parti di me stesso e della mia storia nei miei film, ma l'ho fatto sempre attraverso la fantasia e in un certo senso è stato un modo per proteggermi, per impedirmi di raccontarmi davvero. Non potevo usare lo stesso approccio con questo film. Di conseguenza, per me è stato molto difficile raccontare questa storia: non sempre, ma diverse sequenze sono state molto difficili da superare. Se ce l'ho fatta, è stato anche grazie a questo straordinario cast. Nel corso della mia adolescenza ho passato dei momenti davvero tristi, come capita a qualunque persona: il divorzio dei genitori è qualcosa che ti traumatizza, quindi ho deciso di raccontare la storia del divorzio di mia madre e mio padre. Il mio obiettivo con questo film era quello raccontare una storia che fosse completamente onesta nei confronti dei miei ricordi, che riflettesse in tutto e per tutto le mie esperienze di crescita, con le mie sorelle, con mia madre, con mio zio Benny".

Come saprete, Spielberg con i suoi film e il suo cinema ha sempre rievocato pezzi della sua infanzia, concentrandosi in particolar modo sull'assenza del padre nel nucleo familiare. Con The Fabelmans, però, a quanto pare ha deciso di farlo senza alcun tipo di filtro. Che cosa vi aspettate dal nuovo film del regista? Ditecelo nei commenti.

The Fabelmans arriverà in Italia dal 15 dicembre con 01 Distribution. Il cast del film include Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogan, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch e David Lynch.