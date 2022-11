The Fabelmans, Spielberg tocca i 40mila dollari di incassi agli special screening!

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, The Fabelmans di Steven Spielberg è stato rilasciato in alcune sale a New York e a Los Angeles per cercare di predirne l'impatto sugli incassi prima dell'uscita americana prevista per il weekend del giorno del Ringraziamento.

La pellicola, il dramma più personale ed intimo di Steven Spielberg, si prospetta essere un osso duro da abbattere durante la prossima corsa agli Oscar. In un tentativo di previsione degli introiti, l'Universal ha rilasciato il film in pochissime sale (addirittura quattro) delle due più grandi città degli USA. Gli incassi hanno toccato i 40mila dollari, poco in più di Tàr con Cate Blanchett e di Banshees of Inisherin nuova pellicola di Martin McDonagh con Will Farrell e Brendan Gleeson.

The Fabelmans è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma in una proiezione speciale di Alice nelle Città. La pellicola riprende tantissimi aspetti autobiografici della vita di Spielberg riproponendo un pò quella tendenza degli ultimi anni dei registi di attingere alla propria vita personale e al proprio amore per il cinema. Dopo Fellini con 8 e mezzo, il primo a farlo in tempi più moderni è stato Alfonso Cuaron con Roma, seguito poi da Paolo Sorrentino con E' stata la mano di Dio e Kenneth Branagh con Belfast. Le reazioni raccolte lasciando sperare in uno dei più grandi capolavori degli ultimi anni del maestro del cinema maistream.

