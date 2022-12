The Fabelmans, Spielberg loda il lavoro di John Williams in una nuova clip!

The Fabelmans può essere definito come un viaggio intimo nel passato di Steven Spielberg. In una nuova clip del dietro le quinte, il regista ha lodato il lavoro fatto da John Williams per la colonna sonora del film, e ha ripercorso la loro fruttuosa collaborazione durata 50 anni.

Nel corso della sua carriera Spielberg ha sempre definito fondamentale il contributo dato da Williams nelle sue pellicole. Film come Lo Squalo, Indiana Jones o Schindler's List sono entrati nell'immaginario collettivo proprio grazie alle loro immortali colonne sonore. Secondo quanto dichiarato dal regista, la musica di Williams sarebbe addirittura paragonabile alla bozza finale di un lungometraggio, poiché il compositore ha come abitudine riscrivere "musicalmente" i film dopo aver letto la sceneggiatura.

Dopo il ritorno di John Williams in Star Wars con Obi Wan Kenobi, non si può fare altro che lodare l'iconicità di un compositore che ha plasmato la storia del cinema. "Lavoriamo insieme da 50 anni, 'The Fabelmans' esce nel 50° anno della nostra collaborazione. (...) Penso che il contributo che John ha dato a tutti i miei film sia assolutamente incommensurabile" ha detto Spielberg. "È una fratellanza assoluta tra musica e immagini" ha concluso il regista.

Presentato in anteprima alle Festa del Cinema di Roma, il nuovo film autobiografico di Spielberg è in corsa per i Golden Globes 2023 e potrebbe essere in ballo per gli Oscar. Per questo motivo vi consigliamo la nostra recensione di The Fabelmans. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!