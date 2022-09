The Fabelmans: primo sguardo al nuovo film di Steven Spielberg, rivelata la trama

Poche ore dopo la conferma dell'anteprima mondiale di The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg si è mostrato per la prima volta con un'immagine ufficiale e i primi dettagli sulla trama.

Il film, che avrà una durata di 151 minuti, è stato girato dallo storico collaboratore di Spielberg, il direttore della fotografia Janusz Kamiński, e sarà impreziosito dalla colonna sonora di John Williams: il protagonista è Gabriel LaBelle nei panni di Sammy Fabelman, con un cast corale che include Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Judd Hirsch, Jeannie Berlin e perfino David Lynch, in un ruolo sconosciuto.

Intanto il Toronto Film Festival, dove il film sarà mostrato nei prossimi giorni, ha fornito anche la prima descrizione ufficiale di The Fabelmans: "Il film più personale di Steven Spielberg si basa sulla passione del maestro per il cinema e sulle dinamiche familiari che spesso ha raccontato attraverso i suoi lavori. The Fabelmans vede il regista riflettere sulle esperienze che lo hanno reso l'artista che conosciamo e amiamo, in una storia basata sulla sua infanzia in Arizona. Gabriel LaBelle offre una performance eccezionale nei panni dell'adolescente Sammy Fabelman, alter ego di Spielberg, sempre alla disperata ricerca di un nuovo pezzo di equipaggiamento per poter girare i suoi film amatoriali con i suoi amici. Michelle Williams è il cuore della storia nei panni della madre di Sammy, un'abile pianista, ed è sposata col signor Fabelman (Paul Dano), un ingegnere informatico. La famiglia è completata dal suo adorabile collega Benny (Seth Rogen), che diventa zio di Sammy e delle sue sorelle, sempre al fianco dei Fabelman. Il film ci mostra non solo ciò che ha acceso l'amore di Spielberg per il cinema, ma anche come l'empatia e le relazioni umane si siano insinuate nel suo lavoro a partire dal suo vissuto."

The Fabelmans sarà distribuito da Universal e uscirà nei cinema USA dall'11 novembre prossimo. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.