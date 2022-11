The Fabelmans, Seth Rogen svela:'Steven Spielberg piangeva molto durante le riprese'

The Fabelmans è l'ultima fatica cinematografica di Steven Spielberg, ispirata alla sua infanzia da aspirante regista, cresciuto nell'Arizona del Dopoguerra. Un'esperienza incredibile e molto emozionante per il regista, confermata da uno dei protagonisti del film, Seth Rogen, in un'intervista a The Hollywood Reporter.

"Piangeva molto, apertamente. Ci presentavamo sul set e lui vedeva un certo abito nel guardaroba o un determinato pezzo di arredo del set messi insieme per ricreare una certa cosa. L'ho visto piangere dozzine di volte durante le riprese del film, il che è stato davvero molto bello e penso che abbia fatto desiderare a tutti di onorare davvero quello che stavamo facendo. Si vedeva quanto significasse per lui e quanto fosse sincero" ha dichiarato Rogen, che nel film interpreta lo zio Benny Loewy. Sul nostro sito trovate la recensione di The Fabelmans.



Nell'intervista Seth Rogen ha approfondito un altro aspetto dell'esperienza con Spielberg:"Ho amici che hanno lavorato con Steven Spielberg ed è stato surreale per tutti quelli che conosco, ma anche il fatto che fosse un film così profondamente personale, è qualcosa che non è andato perso per nessuno. C'è stato un momento in cui sono andato da Michelle [Williams] e ho pensato 'Hai lavorato con Scorsese, ti sembra diverso da quello?'. E lei ha detto 'Oh, è molto diverso da quello, questa è un'esperienza unica'. Ero contento che confermasse la mia sensazione su quello che stava accadendo".



Nel cast di The Fabelmans anche Paul Dano, Gabriel LaBelle, Julia Butters, Oakes Fegley, Judd Hirsch e Jeannie Berlin. Anche David Lynch sarà nel cast di The Fabelmans, l'ultimo film diretto da Spielberg e in uscita a fine anno.