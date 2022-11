The Fabelmans, Seth Rogen ricorda quando Steven Spielberg lo contattò per il film

Seth Rogen è uno dei protagonisti del prossimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, nel quale interpreta Bennie Loewy, lo 'zio preferito del giovane Spielberg'. Un personaggio importante nella trama di quello che si preannuncia come il film maggiormente personale del regista. Una responsabilità in più per Rogen.

L'attore ha ricordato di essere stato contattato per il ruolo da... Spielberg in persona! A Collider Rogen ha dichiarato:"È stato pazzesco. È stato organizzato su Zoom. Ho sentito che voleva 'zoomare' con me, era nel bel mezzo della pandemia. Non sapevo di cosa si trattasse, onestamente".



Rogen - che ha raccontato anche dei numerosi pianti di Spielberg sul set - ripercorre anche tutto ciò che gli passò per la testa in quel periodo:"Ho pensato che forse si trattava di scrivere qualcosa, potenzialmente di riscrivere qualcosa. Sono coinvolto in commedie che non stanno andando bene come potrebbero, cose del genere". Le parole di Spielberg l'hanno spiazzato:"Disse di aver scritto un film con Tony Kushner, e c'era un ruolo per il quale hanno continuato a parlare di me mentre ci stavano lavorando, e che voleva leggessi la sceneggiatura e poi avremmo dovuto parlarne".



L'entusiasmo di Rogen schizzò immediatamente alle stelle:"Ho detto qualcosa come 'Voglio farlo, non so se ho bisogno di leggere la sceneggiatura'. Lui invece disse 'leggila e basta'. L'ho letta ed ecco, volevo farlo. Dissi 'Si, ci sto'".



