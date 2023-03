The Fabelmans, Seth Rogen ha fumato erba con Spielberg? La risposta dell'attore

La star di The Fabelmans, Seth Rogen, ha partecipato ad una puntata del Jimmy Kimmel Live! e la conversazione è presto virata su Steven Spielberg, per il quale ha recitato nell'ultimo film nei panni dello 'zio' Bennie. Rogen ha parlato del rapporto che lo lega al regista e delle passioni che non hanno in comune.

"Andavamo molto, molto d'accordo. Il giorno dopo gli Oscar mi ha letteralmente mandato un messaggio con le foto che ha scattato a me, mia moglie [Lauren Miller], e John Williams seduti dietro di lui. Per tutta la notte si è voltato e ha scattato foto" ha dichiarato Rogen. In attesa di scoprire il prossimo film di Steven Spielberg, l'attenzione mediatica è ancora tutta su The Fabelmans, soprattutto dopo la Notte degli Oscar.



Scherzando con Kimmel, Rogen ha paragonato Spielberg ad un "padre scaltro, in quanto mi vuole bene ed è in completa negazione su quanta erba fumo". In seguito alle prese in giro di Kimmel sul discorso dell'erba nei riguardi di Seth Rogen - come è accaduto durante la Notte degli Oscar in riferimento ad un episodio del passato - l'attore ha risposto alla domanda del conduttore sulla possibilità che abbia fumato erba insieme a Spielberg:"No, mai, mai. Ne ha parlato. Ovviamente scherza su cose del genere ma no. Non voglio essere quello che distrugge il cervello di Steven Spielberg, capisci cosa intendo? Non ho bisogno di farlo" ha concluso ironico Rogen.



Non perdetevi la nostra recensione di The Fabelmans, l'ultimo film diretto da Steven Spielberg con protagonisti Paul Dano, Michelle Williams e Gabriel LaBelle.