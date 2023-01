The Fabelmans, QUELLA serie convinse Spielberg a scritturare Michelle Williams

Michelle Williams è una delle star dell'ultimo film di Steven Spielberg, The Fabelmans, nel quale interpreta Mitzi Fabelman, personaggio ispirato alla madre del regista. Di recente, Spielberg ha raccontato per quale motivo ha scelto la star di Blue Valentine per il film, definito come il suo lavoro maggiormente personale.

"Ha un'energia segreta che si è sprigionata quando ha interpretato Gwen Verdon. Ciò ha contribuito molto a renderla la mia prima scelta per interpretare Mitzi" ha dichiarato Spielberg, riferendosi alla serie tv Fosse/Verdon, nella quale l'attrice recita al fianco di Sam Rockwell.



Michelle Williams ha espresso la propria gioia per l'esperienza lavorativa in The Fabelmans:"Quando ho iniziato a leggere le pagine di questa sceneggiatura non potevo crederci. Quando ho finito la lettura ho detto a mio marito 'è una festa, l'hanno resa un banchetto'".



Steven Spielberg si è ispirato alla propria vita ed è molto contento del risultato ottenuto anche grazie al cast:"Il film riflette un po' di quelle che sono state le mie esperienze, così come di mia madre e mio padre. Paul [Dano] e Michelle sono stati straordinari nel riportare quelle esperienze sul grande schermo, è stato un onore poter raccontare la storia". The Fabelmans è nella Top 10 di Rotten Tomatoes,



Il film racconta l'infanzia e la crescita verso l'età adulta di un giovane Sammy (Gabriel LaBelle), che scopre la verità di uno sconvolgente segreto familiare e la capacità del cinema di aiutare ad osservare la realtà da cui l'essere umano è circondato.



