The Fabelmans, Paul Dano: come ha costruito il personaggio di Burt Fabelman?

Se avete visto il nuovo Batman con Robert Pattinson, vi sarete accorti della performance strepitosa di The Riddler: non a caso Paul Dano è stato lontano dalla famiglia per interpretare tale villain, tanta la concentrazione richiesta per il progetto. Per l'ultimo film di Spielberg, The Fabelmans, Dano si è immerso ancora una volta totalmente.

Tra i protagonisti del nuovo film autobiografico di Steven Spielberg, Paul Dano ha interpretato un ruolo da un peso emotivamente ed affettivamente importante per il regista: l'attore infatti è Burt Fabelman, il padre del bambino protagonista. Chiaramente personificazione del padre di Spielberg, Burt è un personaggio complesso e impegnativo.

La costanza e la dedizione di Dano tuttavia si sono riconfermate nuovamente. Quest'ultimo ha rivelato in un'intervista per Deadline l'aiuto fondamentale che il regista gli ha dato per interpretare al meglio delle sue possibilità il padre Arnold:

"Io e Steven abbiamo passato molto tempo a parlare di Arnold e Burt, perché avrei interpretato Burt di fatto. Man mano che le riprese si avvicinavano, Steven aveva sempre più ricordi. C'erano mille idee che nascevano sul set, memorie, un gesto, una parola specifica da esplorare", ha rivelato l'attore.

Ma un elemento fondamentale per la costruzione del personaggio è stata "una registrazione di Arnold in cui parlava dei dispositivi elettronici e di come fossero una vocazione vitale per lui. Come i film per Steven. [...] Quindi c'era questo parallelismo stupendo, per cui il cervello di Arnold brillava nell'ingegneria e nella tecnologia, mentre quello di Steven nel Cinema".

L'attore continua poi a parlare delle numerose risorse presenti sul set, come "Gli archivi della famiglia di Spielberg, con un filmato di 8mm che lui girò da piccolo, le immagini della sua famiglia e home video". Dano ha continuato dicendo che "Arnold aveva rilasciato una lunga intervista mentre parlava ai veterani della Seconda Guerra Mondiale, in cui tra l'altro aveva servito".

L'attore ha riconosciuto di "non assomigliare ad Arnold" e che la sua "energia era molto diversa dalla mia". Per immedesimarsi nella figura del padre, più robusta rispetto a lui, Dano si è fatto mettere una "cintura pesata per una settimana, in modo da sentirmi più centrato, più radicato al suolo. In questo modo avevo l'ispirazione di una vera persona".

