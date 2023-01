The Fabelmans, parla lo scenografo: 'Abbiamo scavato tra i ricordi del regista'

The Fabelmans riesce fin da subito in una missione difficilissima: raccontare la meraviglia del cinema attraverso la crescita di un ragazzo. Alla buona riuscita del film ha sicuramente contribuito anche l'immenso lavoro fatto dallo scenografo Rick Carter da lungo tempo collaboratore di Spielberg.

In The Fabelmans il pubblico, fin da subito, viene catapultato negli Stati Uniti del secondo dopoguerra nella meraviglia di un paese uscito vittorioso dal coinvolgimento in un conflitto mondiale e che si avviava sempre di più verso boom economico. Il cinema era ancora qualcosa di abbastanza nuovo ma che suscitava un incredibile senso di meraviglia.

Per rendere al meglio l'intimità e la familiarità dei set pare che lo scenografo abbia avuto accesso a delle foto di famiglia di Spielberg che lo hanno aiutato molto a catturare a pieno l'essenza del racconto. "Beh, ci ha davvero dato accesso – a cominciare da me, ma anche i costumisti ed altri – al suo archivio che contiene molte delle sue vecchie fotografie. Abbiamo avuto la possibilità di vedere alcune di quelle istantanee all'interno delle diverse case" ha raccontato Carter.

Un'altra importantissima scena del film è quella che coinvolge David Lynch che pare sia stato convinto da Laura Dern a partecipare a The Fabelmans. Il regista interpreta John Ford, ripercorrendo un incontro realmente accaduto. "La versione dell'ufficio che abbiamo fatto era la rappresentazione di John Ford più avanti nei suoi anni con solo alcune delle sue cose intorno a lui. Ciò che è sempre stato importante è che ha pochi punti di trama. È una di queste volte in cui il set descrive effettivamente la trama ed è citata a parole" ha concluso lo scenografo.

The Fabelmans può essere definita, probabilmente, come l'opera più intima di Spielberg paragonabile a quelle opere intimistiche che ogni regista realizza almeno una volta in carriera.