The Fabelmans tra i migliori film di Spielberg per Rotten Tomatoes: è nella Top 10!

Sale l'attesa per l'esordio nelle sale cinematografiche di The Fabelmans. Il nuovo film diretto da Steven Spielberg arriverà nelle sale americane alla fine di novembre (in Italia dovremo aspettare la metà di dicembre), ma intanto il noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes lo ha collocato nella Top 10 dei migliori film del regista americano.

Il punteggio ufficiale di The Fabelmans su Rotten Tomatoes lo colloca al settimo posto tra i film meglio recensiti dell'intera carriera di Steven Spielberg. Su 96 valutazioni della critica, il film è stato certificato Fresh al 95% e attualmente ha un punteggio di pubblico dell'87%.

Questo punteggio, che potrebbe ancora cambiare leggermente, se altri critici di alto livello aggiungessero recensioni, lo colloca attualmente dopo Salvate il soldato Ryan, I predatori dell'arca perduta, Prova a prendermi, Lo squalo, Schindler's List e il primo di questa lista, che rimane E.T.: L'Extra-Terrestre con un punteggio quasi perfetto del 99%.

Considerando quanto Spielberg sia stato amato nel corso della sua intera carriera, non è esattamente una sorpresa che la critica stia adorando la sua ultima opera. Tuttavia, il fatto che sia stato valutato persino meglio di classici come Jurassic Park del 1993 (fermo in nona posizione), Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977 (ottavo) e Indiana Jones e l'ultima crociata del 1989 (addirittura 16esimo) farà sicuramente alzare qualche sopracciglio. Tuttavia, la reazione dei critici sembra essere più che motivata, perché il film è anche valutato meglio di tutti gli altri suoi drammi moderni, che includono il suo ultimo musical West Side Story (che si trova in decima posizione), Il ponte delle spie (11esimo) e The Post (15esimo).

The Fabelmans è co-scritto da Spielberg insieme al drammaturgo vincitore del Premio Pulitzer Tony Kushner, già collaboratore del regista in passato e nominato all'Oscar per le sceneggiature di Lincoln e Munich. Nel cast Gabriel LaBelle nei panni dell'aspirante regista sedicenne Sammy Fabelman, Seth Rogen nei panni di Bennie Loewy, il migliore amico del padre di Sammy e "zio" onorario, e poi ancora Judd Hirsch, Jeannie Berlin, Julia Butters e Robin Bartlett. Nel cast anche il regista David Lynch, assunto per un ruolo sconosciuto. Le musiche sono firmate dal cinque volte premio Oscar John Williams, che ha lavorato con Spielberg ad alcuni dei suoi titoli più famosi.

Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di The Fabelmans, visto alla Festa del Cinema di Roma lo scorso ottobre. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre 2022. Per prepararvi al meglio, recuperate il trailer di The Fabelmans.