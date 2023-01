The Fabelmans, Laura Dern ha convinto David Lynch a partecipare al film!

Con The Fabelmans Steven Spielberg ha dato vita al suo personale 8½. Una storia che, prendendosi concessioni creative, cerca di raccontare l'amore per il cinema che hanno sempre guidato il regista. Laura Dern ha svelato come ci sia il suo zampino nel cameo più inaspettato della pellicola.

Uno dei momenti più iconici del film mostra l'incontro del giovane protagonista con il maestro del western John Ford citando una conversazione avvenuta nella realtà tra un giovane Spielberg e il regista. Ad interpretarlo, nei pochi minuti di scena, è David Lynch. Sembra che Laura Dern, attrice molto amata da Lynch e che ha lavorato con Spielberg in Jurassic Park, abbia fatto da tramite tra i due quando il regista di ET per la prima volta le aveva svelato la sua intenzione di contattare il collega.

L'interpretazione di David Lynch in The Fabelmans è uno momento memorabile della pellicola ed è bello sapere che un'attrice come Laura Dern abbia avuto voce in capitolo per farlo realizzare. "Beh, non posso prendermi il merito del maestro Spielberg, ma Steven adorava questo sogno di avere David Lynch nel film, entrambi insieme che rendevano omaggio a John Ford, che significa così tanto per entrambi come registi" ha raccontato l'attrice. "Steven mi ha chiamata e ci siamo visti. Mi ha raccontato di avermi chiamato per dirmi: 'C'è questa idea fantastica'" ha svelato la Dern. "La scena è stata un pò 'Hei David, Steven propone questa cosa, secondo me dovreste farla" ha raccontato.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul cameo di Lynch o sul film più in generale, vi consigliamo la nostra recensione di The Fabelmans, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!