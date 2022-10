The Fabelmans: il nuovo film di Spielberg in anteprima alla Festa del cinema di Roma

Il nuovo straordinario film di Steven Spielberg, l'attesissimo The Fabelmans, sarà presentato in anteprima italiana nel programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città.

L’attesissima opera del maestro statunitense, uno degli autori più influenti della storia del cinema, sarà proiettata per il pubblico mercoledì 19 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e alle ore 21 all’Auditorium Conciliazione.

Il film, che ha vinto il Premio del Pubblico al Toronto International Film Festival, è scritto da Spielberg assieme al drammaturgo Premio Pulitzer Tony Kushner, storico collaboratore del regista, due volte candidato all’Oscar® per le sceneggiature di Lincoln e Munich, e offre uno spaccato intenso e personale dell’infanzia del regista, in un racconto di formazione di un giovane che scopre uno sconvolgente segreto di famiglia e un’esplorazione del potere dei film e del cinema nell’aiutarci a vedere la verità sull’altro e su noi stessi.

The Fabelmans è interpretato dalla quattro volte candidata all'Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all'Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar® Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar. The Fabelmans, un film Amblin Entertainment, sarà distribuito in Italia da Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribution.

