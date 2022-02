The Fabelmans, David Lynch nel cast del nuovo film di Steven Spielberg

Si arricchisce il cast di The Fabelsman, il film biografico di Steven Spielberg, e questa volta si tratta di un grande regista, anzi uno dei più grandi... David Lynch!

È Variety a riportarlo: oltre ad altri interpreti come Michelle Williams, Paul Dano e la piccola star di C'era una volta a Hollywood Julia Butters al cast della nuova pellicola targata Steven Spielberg si unisce anche il regista di Mulholland Drive e Twin Peaks David Lynch.

Per il momento non si sa ancora chi dovrebbe interpretare, e pare che il ruolo sarà tenuto segreto ancora a lungo.

The Fabelmans, prodotto da Universal Pictures, è attualmente in fase di post-produzione, e dovrebbe arrivare nelle sale americane in tempo per il prossimo Ringraziamento.

Scritta da Tony Kushner e lo stesso Spielberg, la storia ha carattere semi-biografico, e dovrebbe raccontare una versione romanzata di quel periodo della sua gioventù che trascorse in Arizona.

Paul Dano vestirà i panni del padre del protagonista, mentre sarà Michelle Williams a interpretare la madre. Seth Rogen, invece, dovrebbe essere un corrispettivo dello zio del regista. L'alter ego di Spielberg avrà il volto Gabriel LaBelle, e sua sorella Anne quello di Julia Butters. Tra gli altri membri del cast troviamo anche Robin Bartlett, Jonathan Hadary, Jeannie Berlin e Isabelle Kusman