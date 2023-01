The Fabelmans: come ha ottenuto la parte Paul Dano? Spoiler: non l'ha...ottenuta

Immaginate di aprire il telefono in un giorno qualunque durante la Pandemia e di ritrovarvi un messaggio del genere. Poi accendere il Computer, mettere le credenziali su Zoom e ritrovarvi LUI davanti. Come avreste reagito? Ne parla Paul Dano in una recente intervista dettagliata sul nuovo film di cui è protagonista: The Fabelmans.

"Durante la pandemia, mi è arrivato un messaggio che diceva 'Steven Spielberg vuole incontrarti', che non è un messaggio che ti aspetteresti ogni giorni. E' stato molto bello riceverlo, ma ero estremamente agitato perché non sapevo nulla sul film", ha affermato Paul Dano per Deadline.

Segue: "Ho cercato su internet 'film in cantiere di Steven Spielberg' per capire cosa stava realizzando. Poi ci siamo incontrati su Zoom, ed è stato molto facile parlare con lui, cosa che mi ha sorpreso".

"Penso che a volte proiettiamo sulle persone la nostra idea che ci facciamo di loro, specialmente di quelli che sono iconici a livello culturale. In realtà Steven è stato molto aperto, intuitivo ed emotivamente disponibile. Mi ha spiegato il tema del film, e ho avuto questa sensazione immensa", afferma l'attore.

I loro incontri si sono conclusi con una frase davvero commovente: "Dopo aver letto lo script ci siamo risentiti su Zoom e ci siamo annotati delle riflessioni e conclusioni. Nel terzo incontro Zoom, Steven, con una sigaretta spenta in bocca mi ha detto: 'Credo che renderai fiero mio padre'. Dopo di questo, abbiamo iniziato". Visto l'impegno e la dedizione nel lavoro sul del personaggio di Burst Fabelman, il pubblico non potrebbe che concordare con il regista.

Dunque Paul Dano non ha dovuto propriamente fare un'audizione. "Il fatto che non dovessi fare un provino è stato bello. Ma il processo non è stato facile, perché questo è un film molto importante per Steven".

Se ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Fabelmans.