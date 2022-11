The Expendabelles, gli ultimi aggiornamenti sullo spin-off al femminile de I Mercenari

Da anni si parla sui giornali di una possibile versione femminile del franchise I Mercenari e ora ci sono aggiornamenti freschi dal produttore Jeffrey Greenstein, intervistato da The Hollywood Reporter. La problematica principale che il progetto ha incontrato nel corso degli anni la spiega chiaramente Greenstein.

"Avevamo cercato di sviluppare The Expendabelles, una versione femminile di The Expendables (I Mercenari), ma il mio problema con quel progetto era sempre trovare un modo per giustificare il motivo per cui avremmo avuto un team di donne. Invece di cercare di spiegarlo perché invece non mettere donne toste nel team originale? Invece di dover spiegare perché un personaggio femminile è arrivato lì e tutto il resto fai semplicemente quello che faresti con un uomo: mostragli che prende a calci in culo" ha dichiarato Greenstein.

Tuttavia, al momento non ci sono piani futuri sulla produzione del progetto, dopo l'uscita di I Mercenari 4 nel 2023. Ma l'idea rimane in piedi.



Inoltre le generazioni sono cambiate, come sottolinea Greenstein:"I film d'azione degli anni '80 e '90 erano prevalentemente maschili. Penso che sia un fatto generazionale. I dati demografici sui più giovani stanno dominando il botteghino al momento. Sono più progressisti, più aperti, più concentrati sulla storia. Non fanno distinzione tra uomo e donna, a patto di dar loro un carattere fantastico. Ed è ciò che fanno" ha concluso.



Nel 2014 un rumor raccontava che Sylvester Stallone avrebbe voluto Sigourney Weaver in The Expendabelles.