The Exorsist: Believer, non guardate il trailer se avete paura dei bambini posseduti!

Negli anni sono molti i film che hanno terrorizzato generazioni di ragazzi e non solo. Tuttavia poche pellicole hanno lasciato il segno, se non nessuna, come la pellicola di William Friedkin con protagonista Linda Blair. Perciò ci vuole coraggio per tornare con L'Esorcista - Il Credente.

Ma di cosa si tratta esattamente? Stiamo ovviamente parlando del reboot ufficiale della pellicola originale del 1974, che ha avuto il merito di scioccare il pubblico alla sua uscita, nonché ha anche condannato l'attrice protagonista ad un periodo difficile, la Blair infatti uscì veramente scossa dall'esperienza.

Ecco che, dopo alcuni sequel diretti che decisamente non avevano nulla a che fare con il sentimento di puro terrore ed angoscia, che solo il primo film ha saputo rendere al meglio, siamo ora di fronte a L'Esorcista - Il Credente, pellicola reboot diretta da David Gordon Green e prodotta da Blumhouse.

Fino ad ora era stato ben poco il materiale che è stato rilasciato su questo progetto ambizioso, tuttavia proprio oggi è stato pubblicato online il primo trailer del film, che potete trovare come sempre in calce alla notizia.

Vi chiediamo, secondo voi saprà reggere il confronto? In attesa di saperne di più, ecco un'interessante analisi sui film della saga dell'Esorcista. Oltretutto, sapevate che Linda Blair tornerà per la pellicola di David Gordon Green?