The Exorcist: Jennifer Nettles si unisce al cast della trilogia di David Gordon Green

Lo scorso Ottobre era arrivata la notizia di una trilogia di l'Esorcista sulla quale stava lavorando David Gordon Green. Oltre alla conferma del nuovo progetto, si conoscono già alcuni dettagli del film e soprattutto del cast.

Nel cast infatti si unirà ufficialmente Jennifer Nettles, famosa cantautrice americana. Insieme a lei torneranno anche Leslie Odom Jr., Ann Dowd ed Ellen Burstyn.

A proposito di quest'ultima, Green ha affermato che: "Lo scopo [del progetto] è onorare Chris MacNeil (il personaggio di Burstyn). La rivediamo dopo 50 anni, quindi c'è un'evoluzione significativa del suo personaggio, ma credo che sarà molto divertente esplorarla".



Il regista David Gordon Green, che tempo fa si era occupato anche del progetto 'Halloween', ha parlato delle differenze registiche tra i due progetti: Stiamo per iniziare un processo tecnico decisamente differente da quello di 'Halloween'. Non lo categorizzo necessariamente come un film horror, nonostante abbia tutte le carte per esserlo. E' piuttosto psicologico e drammatico. Non ha quella tensione allo stesso tempo divertente che ha Halloween, né quelle qualità che quest'ultimo ha. E' serissimo e molto diretto, e non saprei, ma sono molto entusiasta.

David Gordon Green ha già pianificato i primi due film della trilogia, il terzo invece verrà gestito dalla produzione di Halloween Ends. Ma chiaramente, la trilogia sarà diversa da Halloween Ends..