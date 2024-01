The Exorcist: Deceiver rinviato a tempo indefinito dopo il forfait del regista

Non avevamo bisogno di una trilogia sequel de L'esorcista con Linda Blair ma Blumhouse, dopo la produzione reboot di Halloween, ha voluto sfidare ogni scetticismo annunciando tre nuovi film. Il primo passo con L'esorcista: il credente non ha dato i risultati sperati. Ma quali sono le notizie all'orizzonte per il sequel?

Dopo l'addio di David Gordon Green alla regia di The Exorcist: Deceiver pare che il prossimo film della saga horror sia stato rimandato a data da destinarsi. Il sequel di Believer aveva già una data di uscita ma il programma di rilascio dello studio non aveva previsto ancora né il debutto al botteghino né il forfait del regista della nuova trilogia di Halloween. Così The Exorcist: Deceiver rimane momentaneamente tra i progetti in sospeso di Universal e Blumhouse.

C'era da aspettarselo? La critica non ha promosso Believer ma tuttavia, nonostante le premesse, il sequel de L'esorcista del 1973 ha raggiunto oltre i 100 milioni di dollari al botteghino mondiale. Cifre insignificanti per alcuni, ma a fronte dei 30 milioni di budget del film (costi di marketing e diritti a parte) rappresentano un buon risultato per Blumhouse e Universal Pictures.

Adesso che David Gordon Green ha accantonato il progetto, cosa sarà di Deceiver? Il film sicuramente vedrà la luce ma la nuova trilogia subirà un cambio di regia che potrebbe determinare uno slittamento importante per il sequel de L'esorcista: il credente. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in casa Blumhouse