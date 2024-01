The Exorcist: Deceiver, David Gordon Green lascia la regia del sequel de Il Credente!

Dopo lo scarso apprezzamento tanto di pubblico quanto di critica ricevuto dall’ultimo film di uno dei franchise horror per eccellenza, il regista David Gordon Green ha deciso di non dirigere The Exorcist: Deceiver, sequel che dovrebbe vedere la luce neel 2025 e per cui Universal e Blumhouse sono alla ricerca di un nuovo regista.

Dopo aver riportato la data d’uscita di The Exorcist: Deceiver, torniamo a parlare del prossimo film della saga che ha terrorizzato generazioni di spettatori per condividere la notizia che il filmmaker che ha ripreso in mano la serie di Halloween non si occuperà del nuovo prodotto della casa di produzione fondata da Jason Blum.

L’Esorcista: Il Credente ha deluso al botteghino e ha ricevuto giudizi tutt’altro che positivi da parte della stampa specializzata e, in questo senso, il nuovo sequel sarà chiamato a reinventare ancora una volta una saga storica, che, forse, nonostante gli importanti tentativi di marketing, ha perso il proprio appeal sui fan di appassionati, meno interessati a un certo tipo di storie.

Già prima dell’uscita del film del 2023, erano stati annunciati due nuovi capitoli con lo stesso team creativo al comando, ma l’uscita di scena di Green non può cogliere del tutto di sorpresa, vista l’intenzione da parte della produzione di cambiare qualcosa dopo l’ultimo flop.

David Gordon Green, come detto, aveva in precedenza rivitalizzato la saga di Halloween, riuscendo in un’operazione nostalgia che ha fatto felici i fan della creatura di Carpenter.

In attesa di capire che strada prenderà The Exorcist: Deceiver, vi lasciamo alla nostra recensione di L’Esorcista: Il Credente.