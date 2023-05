The Exorcist: Believer, la proiezione di prova è stata un flop

Molti spettatori avevano le aspettative alte per il nuovo The Exorcist: Believer, sesto capitolo della saga e sequel diretto della pellicola originale del 1973; se aggiungiamo la consapevolezza di guardare il film in anteprima, poi, l'entusiasmo si fa addirittura maggiore; eppure, la proiezione test si è rivelata un flop totale.

"Dicono tutti che sia troppo lungo e per nulla spaventoso" scrive Jordan Ruimy di World of Reel, per poi aggiungere: "Il settore cinematografico attraversa una profonda crisi, e non biasimo certo [il regista David Gordon Green] per aver favorito lo stipendio a discapito del resto: o devi guadagnarti da vivere, o soffri per la tua arte – lui ha scelto indubbiamente la prima opzione". Da parte sua, David Gordon Green ha assicurato che la saga de L'Esorcista non sarà come Halloween.

Sceneggiato da Green e Peter Sattler, The Exorcist: Believer narra la storia di un padre che, di fronte al figlio posseduto, va alla disperata ricerca di qualcuno in grado di salvarlo. Le riprese principali sono iniziate nel novembre 2022 ad Atlanta e Savannah (Georgia), per poi concludersi quattro mesi dopo, nel marzo 2023. Nel cast, invece, figurano Ellen Burstyn, Leslie Odom, Anna Dowd, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles e Okwui Okpokwasili. Era l'agosto del 2022 quando Ellen Burstyn motivò il suo ritorno nel sequel de L'Esorcista.

Il film debutterà in sala il 13 ottobre 2023. È davvero tanto pessimo? Di certo, risultati poco lusinghieri al box office potrebbero spingere la troupe a rivedere i propri piani, perché, stando a una dichiarazione del luglio 2021, il team creativo ha già pianificato altri due sequel al fine di creare una trilogia.