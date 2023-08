The Exorcism of Emily Rose è davvero una storia vera? Tutta la verità

La frase "basato su una storia vera" basta a suscitare orrore nel pubblico, considerando la possibilità che tali eventi si ripetono nella vita di tutti i giorni. Vale anche per L'Esorcismo di Emily Rose? In questo articolo, scopriremo se il film del 2005 diretto da Scott Derrickson si basa su eventi realmente accaduti.

La verità è nel mezzo: da un lato, la pellicola si prende alcune libertà artistiche e rende più "americana" la storia di Anneliese Michel; dall'altro, però, ripercorre le tappe di un processo che si è tenuto negli anni Settanta, con tutti i resoconti passati che ne derivano.

Per chi non conoscesse la trama, facciamo un passo indietro: il film è incentrato su Erin Bruner (interpretata da Laura Linney), avvocato che difende Padre Richard Moore (Tom Wilkinson) dopo che quest'ultimo è stato accusato di aver tentato un esorcismo sulla giovane Emily Rose (Jennifer Carpenter).

Anneliese naque in un villaggio tedesco poco dopo che il padre decide di diventare sacerdote, perciò la madre, imbarazzata per aver dato al mondo una figlia illegittima, indossò un velo nero per nascondersi agli occhi degli invitati durante il matrimonio. Una volta cresciuta, Annelise pregava, andava in chiesa ed espiava i propri peccati, il tutto nonostante i frequenti problemi di salute – basti pensare al morbillo e la scarlattina – che l'affliggevano durante l'adolescenza.

A sedici anni, iniziò a sperimentare fasi di trance in cui camminava senza meta e bagnava il letto. L'anno successivo gli venne diagnosticata l'epilessia, ma le problematiche non terminarono qui: le frequenti allucinazioni, unite alla depressione e i pensieri di suicidio, rensero la sua esistenza sempre più estenuante.

Da quel momento, iniziarono i comportamenti più bizzarri: Annelise eseguiva 600 genuflessioni al giorno, mangiava i ragni, urlava per ore e ore. Padre Arnold Renz venne incaricato dal Vescovo per eseguire gli esorcismi – la maggior parte dei quali appaiono registrati – e scoprì i numerosi, indicibili demoni che si celvano nel suo corpo. Dopo ben settanta sessioni, Annelise morì il 1° luglio 1976.

Le persone che partecipano all'operazione vengono accusate di omicidio colposo, ma le registrazioni, riprodotte per la giuria di tre giudici, diventano un punto chiave per la difesa. Il processo si conclude infine con una condanna dalla pena scontata e tre mesi di libertà vigilata. Molti aspetti della faccenda rimangono ancora sconosciuti, nonostante l'accurata ricostruzione degli inquirenti.

