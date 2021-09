The Eternals vs Thanos, chi è più forte? Parliamone

Gli Eterni sarà il primo lavoro ad alto budget di Chloe Zhao, e dal trailer si preannuncia spettacolare. Nel film avremo occasione di conoscere il gruppo degli Eterni, che si devono unire per combattere una nuova minaccia. I fan si sono spesso chiesti dove siano stati fin ora e se siano più forti di Thanos.

Se fossero intervenuti in precedenza contro Thanos, gli Eterni avrebbero vinto? La risposta a questa ultima domanda è complessa. Non abbiamo, infatti, la certezza che un intervento del gruppo avrebbe fatto la differenza in modo sostanziale sulle sorti della prima battaglia combattuta dagli Avengers contro il Mad Titan.

Dobbiamo in ogni caso considerare due tipi di scenari: Thanos con il Guanto dell'Infinito e Thanos senza Guanto. Come sappiamo il villain è della razza degli Eterni, e sembra che sia il più forte di loro. Infatti senza Guanto dovrebbe poter sconfiggere tutti i protagonisti del film di Zhao, mentre l'unico al suo livello è Kronos, ex leader degli eterni. Addirittura, da quanto apprendiamo dai fumetti, il Mad Titan dovrebbe essere in grado di sconfiggerli anche se lo attaccassero in gruppo. Fatta eccezione, ovviamente, per Kronos, che non sarà nel film.

Con il Guanto, ovviamente, Thanos sarebbe ancora più forte, e riuscirebbe a sconfiggerli con più semplicità. Come sappiamo, infatti, quest'arma amplifica i suoi poteri. Ma sembra che anche in questa circostanza, Kronos, potrebbe essere un problema per lui. Certo, con più fatica.

In linea di massima possiamo dunque dire che Thanos è più forte degli Eterni, nonostante un vecchio leader di loro questi dargli qualche grattacapo e addirittura sconfiggerlo. Tuttavia, bisogna ricordare, che oltre ad essere molto forte, il Mad Titan è anche molto intelligente, dunque le strategie con cui gli Eterni potrebbero sperare di vincere contro di lui, potrebbero essere previste da Thanos.