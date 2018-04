The Escape, Gemma Arterton e Dominic Cooper protagonisti del nuovo trailer ufficiale

È oggi grazie al canale della IFC Films che possiamo mostrarvi il nuovo trailer ufficiale di The Escape, dramma diretto da Dominic Savage (True Love, The Secrets in tv) che vedrà protagonisti Gemma Arterton (Quantum of Solace) e Dominic Cooper (Preacher in tv).

Il film è stato proiettato in anteprima lo scorso autunno al prestigioso Toronto International Film Festival, riscuotendo grande successo tra la critica, che lo ha premiato con recensioni ampiamente positive. È stata soprattutto sottolineata la grande performance emotiva della Arterton, che purtroppo vediamo solo raramente in ruoli da protagonista principale.



Questa la sinossi del film: "Tara è il ritratto di molte donne da sogno: madre di due figli – un maschio e una femmina – un marito stupendo che guadagna un sacco di soldi e una bellissima casa. Apparentemente non potrebbe desiderare di più, ma invece lo desidera eccome e Tara presto comincerà a sentirsi oppressa da una vita così stereotipata".



Scritto dallo stesso Savage, The Escape vedrà nel cast anche Frances Barber, Marthe Keller e Jalil Lespert, per un'uscita limitata prevista nelle sale americane il prossimo 11 maggio, alla quale seguirà il rilasciato per via digitale o piattaforme On Demand. Vi ricordiamo che rivedremo poi Dominic Cooper nella terza stagione di Preacher della AMC a partire dal prossimo 24 giugno.