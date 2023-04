The Equalizer 3, svelato il poster ufficiale del film ambientato in Italia

Dopo l'annuncio che The Equalizer 3 sarà girato in Italia, l'account ufficiale di Sony Pictures ha condiviso il poster ufficiale del film diretto da Antoine Fuqua: l'immagine mostra Robert McCall (Denzel Washington) seduto su un Trono, con gli inconfondibili monumenti di Roma a fare da sfondo.

"La giustizia non conosce confini" scrive Sony Pictures. "Denzel Washington è tornato nei panni di Robert McCall nel capitolo finale di The Equalizer. #TheEqualizer3, in esclusiva nei cinema questo autunno. Domani il nuovo trailer".

Il film costituisce il sequel della pellicola del 2018 The Equalizer 2, basato a sua volta sull'omonima serie TV. Nel cast, oltre a Washington, figureranno attori del calibro di Dakota Fanning, Sonia Ben Ammar e Remo Girone. Le riprese sono iniziate il 10 ottobre 2022 sulla Costiera Amalfitana, per poi spostarsi a Napoli all'inizio di dicembre e infine a Roma nel gennaio 2023. Tuttavia, la produzione ha subìto più di un intoppo, considerando la retata anti-droga per Denzel Washington di The Equalizer 3.

Dove eravamo rimasti? Nel secondo capitolo della saga – che incassò 190 milioni di dollari al box office, di cui 35 nel primo weekend negli Stati Uniti – un intenso, violento combattimento consente a McCall di uccidere York e spingerlo dalla torre; dopodiché, il suo cadavere viene risucchiato dal mare in tempesta. Soltanto a quel punto egli riesce a ritracciare la sorella di Sam Rubinstein e strabilirsi nel luogo dell'ultima battaglia: la casa sul mare dove visse insieme alla moglie. Quali altri ostacoli dovrà affrontare?

Distribuito da Sony Pictures Releasing, The Equalizer 3 debutterà al cinema il 1° settembre 2023.