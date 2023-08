The Equalizer 3 è il sequel di... Un altro film con Denzel Washington?

Denzel Washington, Dakota Fanning...vi ricorda qualcosa? Al regista di The Equalizer sì. Il terzo film della saga si rivela essere dunque un sequel (involontario) di un film di cui i due sono stati protagonisti in passato: di quale si tratta?

Parliamo di Man on Fire del 2004, regia di Tony Scott. Qui Washington ha interpretato John Creasy, una guardia del corpo che ha il compito di proteggere Lupita (interpretata da Dakota Fanning).

In un'intervista per Comicbook.com, il regista di The Equalizer Antoine Fuqua ha rivelato quando si è accorto della somiglianza tra i due film: "Non ne abbiamo mai parlato collettivamente, ma ci ho pensato in questo senso. Sai, quando Dakota [Fanning] ha detto di essere interessata ho pensato 'Ah sì! Questo è Man on Fire ma anni dopo - e questo è quello che sta facendo', capite? Ma non gliel'ho mai detto perché in quei momenti sono solo nei personaggi [di Equalizer 3]. Ma quando li vedi insieme, amico - quando li ho visti sul set - era come... solo sorridente - ho pensato 'Sì...'".

The Equalizer 3 sarà il capitolo finale di Denzel Washington. Sarà infatti l'ultima volta che lo vedremo interpretare l'agente segreto Robert McCall, e lo ha rivelato la star stessa in un'intervista ad aprile di quest'anno.