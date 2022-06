The Equalizer 3, il sequel con Denzel Washington sarà girato in Italia! Scoprite dove

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Dakota Fanning nel cast di The Equalizer 3, che la vedrà riunirsi a Denzel Washington vent'anni dopo Man on Fire di Tony Scott, per il nuovo action diretto da Antoine Fuqua sono emersi in queste ore i primi dettagli sulla trama.

Il regista ha infatti recentemente rilasciato un'intervista con Slash Film durante la quale ha anticipato alcuni dei primi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi in The Equalizer 3, a partire dal fatto che il film "rivelerà qualcosa di più su Robert. Sì, sono convito che questo capitolo offrirà la giusta chiave di lettura per comprendere meglio Robert McCall". Antoine Fuqua ha anche rivelato alcuni dettagli sull'ambientazione e sulla produzione, anticipato che The Equalizer 3 sarà girato in Italia. Il regista ha dichiarato: "Abbiamo in programma di girarlo in Italia, quindi sarà divertente. Tra qualche giorno andremo in ricognizione per trovare le location. Abbiamo già individuato qualcosa in Sardegna, e probabilmente gireremo anche dalle parti della Costiera Amalfitana. Stiamo cercando paesini, paesini di mare, cose del genere, e poi saremo in Sicilia e a Napoli".

Sembra dunque che The Equalizer 3 porterà l'avventura di Robert McCall lontano da Boston, e considerate tutte le location citate dal regista è altamente probabile che buona parte del film, e non solo qualche scena, avrà luogo nel Bel Paese. Come John Wick 2 con Keanu Reeves, dunque, anche un altro iconico eroe action è pronto a qualche sana sparatoria italiana.

The Equalizer 3 uscirà l'1 settembre 2023. Per quanto riguarda Antoine Fuqua, il suo nuovo progetto, la serie tv The Terminal List con Chris Pratt, esordirà su Prime Video questa settimana dall'1 luglio.