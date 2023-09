The Equalizer 3: la scena di quella morte è stata la più difficile in assoluto da girare

The Equalizer 3 ha dimostrato ancora una volta l’ottima combinazione rappresentata dalla coppia Denzel Washington-Antoine Fuqua, capace ancora una volta di ottenere ottimi risultati al botteghino. Nel film del regista di Pittsburgh è presente anche l’attore italiano Andrea Scarduzio, protagonista di una della scene più complicate da girare.

Dopo avervi parlato delle location della saga di The Equalizer, torniamo a parlare del terzo capitolo del franchise per riportare le parole dell’attore durante un’intervista a Collider a proposito della scena in cui il suo personaggio muore: “La parte finale della morte, quando striscio per le strade, è stata sicuramente la scena più difficile. È stata molto dura da girare. Era pieno inverno. Stavamo girando a dicembre e c’erano circa cinque gradi fuori. Beh, faceva un freddo cane. Pioveva e abbiamo girato per molte ore, e, sapete, strisciare su quei ciottoli non è divertente. A dirla tutta ho delle cicatrici su questa gamba e sul piede, perché ho sanguinato molto e con tagli profondi. È stata molto dura e c’è stato un momento in cui Denzel si è avvicinato a me dicendo che stessi facendo benissimo”.

Andrea Scarduzio ha interpretato il gangster italiano Vincent Quaranta e la sua esecuzione rappresenta soltanto uno dei tanti atti di violenza perpetrati dal vigilante interpretato da Denzel Washington.

Antoine Fuqua a proposito di questo suo essere spietato si è detto sicuro: “Il fine giustifica i mezzi. L’ha fatto per le giuste ragioni”.

Giunta a quella che potrebbe essere la conclusione definitiva della saga, è arrivato il momento di analizzare l’apprezzamento ricevuto dei tre film di The Equalizer.