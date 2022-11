The Equalizer 3: retata anti-droga per Denzel Washington in Italia

Da qualche giorno Denzel Washington e Dakota Fanning sono ad Amalfi per le riprese di The Equalizer 3, film diretto da Antoine Fuqua ed in arrivo nelle sale nel 2023. Questo martedì il resort nel quale alloggiavano attori e troupe è stato oggetto di una retata anti-droga, tra arresti e confische.

Alquanto surreale l'esperienza vissuta sul set di The Equalizer 3 in Italia. Le riprese del film si sono stabilite in alcune delle zone più belle e panoramiche della costiera amalfitana, ma ciò non ha evitato a Denzel Washington e compagni di assistere ad una retata della polizia paramilitare.

La segnalazione è avvenuta in seguito alla morte per arresto cardiaco del capo del servizio catering del resort di Maiori, dove la troupe alloggia. Varie agenzie di stampa hanno confermato che sul corpo della vittima siano state rinvenute piccole confezioni di cocaina. Da lì i controlli da parte della polizia, che hanno condotto all'arresto per spaccio e detenzione di droga di alcuni addetti della struttura. La Sony Pictures non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito all'eventualità di un ritardo nella produzione del film, risvolto inevitabile per una situazione simile.

Nonostante anche i dettagli sulla trama rimangono ancora segreti, la Sony ha comunque già annunciato la data di uscita di The Equalizer 3!