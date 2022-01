The Equalizer 3 sarà il prossimo film di Denzel Washington, Antoine Fuqua torna alla regia

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Denzel Washington ha parlato dei suoi futuri progetti e il primo di questi dovrebbe essere la realizzazione di The Equalizer 3, film che lo vedrà tornare nei panni del "vendicatore" Robert McCall, a quattro anni di distanza dall'ultimo capitolo. Alla regia dovrebbe tornare anche Antoine Fuqua.

Parlando del terzo capitolo del franchise, Washington ha spiegato: "Hanno finito di scrivere il terzo Equalizer, quindi ho in programma di realizzare quello. Quindi devo rimettermi in forma e ricominciare a picchiare la gente. Adesso posso picchiare di nuovo le persone. Prima The Tragedy of Macbeth e poi picchiare di nuovo persone. Non potrebbe andar meglio, giusto?".

Successivamente, l'attore Premio Oscar ha confermato che Antoine Fuqua è in trattative per tornare alla regia di The Equalizer 3 dopo essersi occupati dei due capitoli precedenti. Le trattative sono ancora in corso con la produzione e dovrebbero concludersi presto. Per Fuqua dovrebbe trattarsi del prossimo impegno subito dopo Emancipation con Will Smith protagonista realizzato per Apple. Le riprese di quest'ultimo sono state interrotte più volte a causa del COVID ma sono proseguite nel corso del 2021 fino al novembre scorso.

In una recente intervista, Washington ha spiegato perché ha scelto The Equalizer 2 come primo sequel in carriera. Quando Variety gli ha domandato come mai non si fosse mai cimentato prima in un seguito, l'attore ha spiegato che in realtà c'è un motivo molto semplice: "Non mi è mai stato chiesto".

Nel corso della chiacchierata, tuttavia, Washington ha rivelato di aver ricevuto in due occasioni delle proposte che non lo hanno soddisfatto: "L'unica volta che mi hanno chiesto di fare un sequel è stato per Safe House, ma non aveva senso perché il mio personaggio era morto, quindi stavano parlando di un prequel. E mi è stato chiesto anche per Inside Man. Ma la differenza sta semplicemente nel fatto che questo aveva senso."

The Tragedy of Macbeth di Joel Coen con Washington protagonista uscirà domani 14 gennaio su Apple TV+.