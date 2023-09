The Equalizer 3, perché il regista ha tagliato una scena romantica con Denzel Washington?

La vita di uno come Robert McCall non è certo delle più tranquille, ma anche per il personaggio di Denzel Washington, tra un tentativo di farsi ammazzare e l'altro, immaginiamo ci sia il tempo per qualcosa di più piacevole, magari anche per un flirt: il pensiero era sorto anche al regista di The Equalizer 3, Antoine Fuqua.

Il regista del film che ha spedito Robert McCall in Italia ha infatti confessato di aver pensato per un po' di dedicare un po' di tempo a una piccola storia d'amore tra il nostro protagonista ed Aminah, la proprietaria di un locale situato nel paese nel quale si è momentaneamente stabilito il personaggio di Washington.

Perché, allora, la scelta di non indugiare in questo momento di leggerezza e romanticismo? A spiegarlo è stato lo stesso Fuqua: "C'era dell'altro, ma gli spettatori non vogliono vedere Robert McCall innamorato... Abbiamo fatto uno screening e il risultato era che sembrava davvero un tradimento nei confronti della sua ultima moglie, così abbiamo deciso di lasciar stare" sono state le parole del regista.

Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto vedere il nostro Robert fare gli occhi dolci al personaggio di Gaia Scodellaro? Fatecelo sapere nei commenti! Sempre Antoine Fuqua, intanto, ha parlato della scena di The Equalizer 3 più difficile da girare.