The Equalizer 3, quanto ha incassato il film?

Saga action con attore protagonista famoso può spesso significare ottimi incassi pur arrivando al terzo capitolo. E The Equalizer 3 sembra si stia inserendo proprio nella scia degli ottimi incassi di questa tipologia di film, ma quanto ha già fatto al botteghino?

Come vi raccontavamo, The Equalizer 3 è partito benissimo al box office, soprattutto per quanto riguarda il suolo statunitense. 42 milioni incassati fino al momento in cui vi stiamo scrivendo per quanto riguarda i cinema negli Stati Uniti. E questo soltanto in tre giorni praticamente, dato che il film diretto da Antoine Fuqua è uscito il primo settembre, mentre in Italia il 30 di agosto.

Incassi ottimi anche per quanto riguarda il resto del mondo: The Equalizer 3 a oggi stando ai dati di Box Office Mojo si è portato a casa 26 milioni e 100mila dollari dagli incassi internazionali, facendo arrivare il totale a 68 milioni e 100mila dollari di incasso in soli tre giorni di programmazione.

Il film con Denzel Washington si sta quindi rivelando una piccola bomba di mercato almeno per quanto riguarda i suoi primi giorni di programmazione. Bisognerà solo vedere se reggerà questa tenuta man mano che passeranno le settimane o si tratterà esclusivamente di un boom iniziale.

Resta il fatto che per un terzo capitolo di una trilogia action sono numeri davvero notevoli, a dimostrazione che lo starpower di Denzel Washington mescolato a un film "alla John Wick" è ancora un mix in grado di fare davvero benissimo al botteghino. Tra l'altro, sapevate che Antoine Fuqua vorrebbe proprio un crossover tra The Equalizer e John Wick?

E voi che ne pensate di questi numeri? Siete andati a vedere The Equalizer 3 al cinema? Diteci la vostra qua nei commenti!