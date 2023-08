The Equalizer 3: il film esce nelle sale ma il regista viene denunciato...da un poliziotto

The Equalizer 3, il nuovo film di Antoine Fuqua con protagonista Denzel Washington, arriva da questa settimana nelle sale italiane e dall'1 settembre debutterà nei cinema USA, ma lo farà accompagnato da una curiosa causa legale intentata nientemeno che da un poliziotto.

L'agente Paul Lozada, che in precedenza ha lavorato come consulente di polizia in quattro precedenti film diretti da Fuqua, sostiene che il regista si sarebbe rifiutato di pagarlo o di accreditarlo per i suoi contributi a The Equalizer 3. Secondo una causa intentata lunedì alla Corte Superiore di Los Angeles (tramite The Hollywood Reporter), Paul Lozada sostiene che la sua esperienza ha offerto un "tesoro di informazioni" al film d'azione interpretato da Denzel Washington, ma questi suoi contributi non gli sono stati accreditati né retribuiti.

Lozada è un ex agente del Dipartimento di Polizia di San Francisco che ha lavorato con il regista per il cult Training Day, ma anche in Tears of the Sun, Brooklyn's Finest e il primo film Equalizer. Nella dichiarazione della causa, Lozada ha spiegato in dettaglio di aver fornito informazioni sulla criminalità organizzata europea, sulle armi e sulle coreografie di combattimento che hanno migliorato l'autenticità di The Equalizer 3. Lozada ha fornito queste informazioni alla produzione dopo che, secondo quanto riferito, Fuqua avrebbe contattato l'agente per una consulenza.

Vedremo come andrà a finire. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di The Equalizer 3.