The Equalizer 3, il film con Denzel Washington vola al box-office dopo il primo weekend

Il weekend lungo degli Stati Uniti d’America si sta per concludere con The Equalizer 3 che balza in testa al botteghino con delle cifre molto importanti anche a livello storico per il fine settimana dedicato al Labor Day. Intanto, il film con Denzel Washington e diretto da Antoine Fuqua, sta ricevendo anche un buon apprezzamento dalla critica.

Abbiamo riportato le parole di Antoine Fuqua, regista di The Equalizer 3, a proposito di un’iconica scena di Denzel Washington che ha rischiato di andare persa e, dopo decenni dalla realizzazione di quel girato, i due protagonisti hanno continuato la propria collaborazione grazie all’ultimo capitolo di The Equalizer, nei cinema in questo periodo.

La prima settimana di programmazione ha in effetti sorriso alla coppia, con il film che, secondo le proiezioni, dovrebbe riuscire ad incassare 42 milioni di dollari nel mercato interno agli USA, risultando la seconda migliore apertura di sempre in un weekend caratterizzato dal Labor Day dopo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

L’opera del regista di Pittsburgh ha superato Barbie, ancora saldamente al secondo posto e Blue Beetle, ultima produzione DC. A seguire troviamo Gran Turismo, Oppenheimer e il nuovo film dedicato alle Tartarughe Ninja.

Una partenza decisamente importante, dunque, per l’ultimo capitolo di una saga che, stando al filmmaker sarebbe bello ritrovare anche in un crossover tra The Equalizer e John Wick.