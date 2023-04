The Equalizer 3, Denzel Washington torna in azione (in Italia) nel trailer ufficiale

Come promesso in occasione della pubblicazione del poster ufficiale di The Equalizer 3, in questi minuti Sony Pictures ha condiviso il primo trailer promozionale del nuovo capitolo della saga action con protagonista l'attore premio Oscar Denzel Washington.

Il film, come si vede nel filmato disponibile all'interno dell'articolo, vede il protagonista Robert McCall viaggiare da Washington all'Italia, perché - come recita uno slogan - "la giustizia non conosce confini". È un cambiamento interessante per il franchise cinematografico diretto da Antoine Fuqua, che in questo nuovo capitolo includerà anche l'attrice Dakota Fanning, che torna a recitare con Denzel Washington oltre vent'anni dopo il cult Man on Fire.

The Equalizer 3 vede Robert trasferirsi nel Sud Italia in cerca di quiete. Ben presto, però, scoprirà che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale, e in un susseguirsi di eventi destinati a precipitare dovrà tornare in azione per difendere ciò a cui tiene e sfidare la Mafia. Le riprese del film si sono svolte sulla Costiera Amalfitana, a Napoli e anche a Roma, e hanno incluso nel cast anche Sonia Ben Ammar, Remo Girone, Andrea Dodero, Eugenio Mastrandrea, Andrea Scarduzio, Salvatore Ruocco, Daniele Perrone e Gaia Scodellaro.

La data d'uscita è fissata per il 30 agosto prossimo. Che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.